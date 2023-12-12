На кордоні з Молдовою затримали клірика УПЦ МП, який переправляв чоловіків за кордон

В Одеській області біля кордону з Молдовою прикордонники затримали трьох порушників у рясах та одного у спортивному одязі.

Про це пише Держприкордонслужба.

З трьох чоловіків у рясях лише один належав до церкви — раніше працював у казначействі Київсько-Печерської лаври, а потім подався служити на Харківщину.

Пізніше він вирішив переправляти чоловіків за кордон у змові зі своїм другом, який живе у країні ЄС. Нелегальний перетин кордону він оцінив у $4 тисячі з людини.

Клірик перевдягнув «клієнтів» у богослужбовий одяг, відвіз до озера Кагул, де їх зустрів човен, і доставив пасажирів на протилежний берег, сказавши йти на світло, бо там уже нібито Молдова. Насправді порушників перевезли між двома українськими населеними пунктами, розділеними озером.

Держприкордонслужба

На затриманих склали протоколи про адміністративні правопорушення за спробу незаконного перетину кордону.