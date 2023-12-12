Остання архаїчна імперія ― росія, використовує військові підходи минулих століть. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 11 грудня

У середині XX століття росія залишилась єдиною імперією світу, не розпавшись у період національного самовизначення народів. Тому її армія воює з нетиповою нині жорстокістю, притаманною імперським військам, пише американське видання Forbes. Наприклад, це стосується садизму щодо власних бійців ― така практика була в Прусії XVIII століття, коли воєначальник звертався до солдат: «Собаки, ви що, думаєте жити вічно?». Сучасна росія не вважає життя своїх військових цінністю, часто без жалю відправляючи їх на гарантовану смерть. Також привіт із минулого ― використання у війську вʼязнів і представників інших незахищених верств населення. В Оттоманській імперії також були такі підрозділи ― баші-базуки, що з турецької перекладається як «шалені голови». Їх відправляли на найжорстокіші, часто безнадійні операції.

Лише в давніх імперіях на кшталт Римської чи Оттоманської траплялося, що армійський підрозділ виступав проти свого правителя і йшов захоплювати владу ― як влітку спробували зробити «вагнерівці». Також не властивий сучасним військам масове полонення цивільних ― це роблять росіяни і, наприклад, колись робили берберські корсари. Монгольський правитель Чингісхан спершу пропонував місту здатися, і якщо швидко перемогти не виходило, показово карав його, залякуючи інших ворогів. Це те, що путін пропонував Києву, вважаючи, що зараз буде, як у Грузії, Криму і на Донбасі. Коли так не вийшло, путін вдався до тактики випаленої землі, завдаючи Україні максимально можливої шкоди.

В армії Римської імперії діяв принцип, що солдат має боятися свого офіцера ще більше, ніж ворога. Схоже, так само це працює і в російській армії. Також росіяни, як в античності, намагаються задурити свій народ, поширюючи не просто брехню, а кілька різних її версій, щоб дезорієнтувати максимальну кількість людей і посіяти недовіру один до одного. І, зрештою, російський диктатор вдався до середньовічної тактики отруєння ворогів. Доти вважалося, що цей метод уже відійшов у минуле. Втім, оскільки росія сама є відголоском минулого, вона діє за давніми правилами, від яких цивілізований світ уже відмовився, підсумовує видання.

Також вартий уваги репортаж Associated Press із сумського прихистку для тих, хто переходить російсько-український кордон на єдино можливій наразі його ділянці, неподалік від міста. The Guardian зробило інтервʼю з Леонідом Кучмою ― перше, яке український експрезидент дав із 2015 року. Воно в основному стосується росії. Новинна програма 60 Minutes від американського телеканалу CBS випустила сюжет про херсонський рух опору і те, що його активісти роблять після звільнення міста. А Bloomberg вийшов із обнадійливим матеріалом про подальше зростання української економіки: очікується, що цьогоріч вона виросте на майже 6% порівняно з 2022-м.

Щобудня ми старанно шукаємо найцікавіші матеріали про війну та розповідаємо про них. Ваша підтримка надихає нас робити це й далі. Допомогти «Бабелю»: 🔸 у гривні🔸 у криптовалюті🔸 Patreon🔸 PayPal: [email protected]