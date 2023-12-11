Абу-Дабі стає новим «притулком» для бізнесменів. Десятки мільярдерів реєструють там свої компанії

Столиця Обʼєднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі стала новим «притулком» для мільярдерів — з 2017 року кількість фірм, зареєстрованих в еміраті, зросла в понад 100 разів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Протягом десятиліть найбільш популярними місцями для зберігання активів найбагатших людей світу залишалися Кайманові острови, Британські Віргінські острови і Швейцарія. Проте останніми роками новий осередок багатства — всіяний хмарочосами Абу-Дабі — набуває все більшої популярності серед мільярдерів.

Як підрахувала консалтингова фірма M/HQ, зараз в еміраті зареєстровано понад 5 тисяч приватних компаній, тоді як у 2016 році їх було лише 46.

Зокрема, цьогоріч у міжнародному фінансовому центрі Абу-Дабі зареєстрували свої компанії засновник криптобіржі Binance Чанпен Чжао, індійська сім’я Адані, фінансист Рей Даліо та російський металургійний магнат Володимир Лісін. Вони є одними з десятків заможних людей, які останнім часом зацікавилися столицею ОАЕ.

Абу-Дабі приваблює підприємців тим, що гарантує конфіденційність, захист активів і низькі податки. Також влада ОАЕ пропонує довгостроковий дозвіл на проживання інвесторам, які роблять великі інвестиції в регіон. Водночас інші офшорні зони, як-от Британські Віргінські острови, останнім часом значно втрачають свою популярність.

Крім зручних умов зберігання активів, багатьох інвесторів також приваблює можливість встановлювати звʼязки з представниками королівської родини. Зокрема, мільярдери розраховують на контакти з шейхом Тахнуном бін Заїдом аль Нахайяном, радником з національної безпеки та братом президента Дубаю. За останні пів року підконтрольні шейху компанії створили кілька дочірніх підприємств у зоні Абу-Дабі.