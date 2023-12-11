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Організатори оголосили номінантів кінопремії «Золотий глобус»

Автор:
Олександра Опанасенко
Дата:

Голлівудська асоціація іноземної преси оголосила номінантів 81-ї кінопремії «Золотий глобус». Церемонія нагородження відбудеться 7 січня 2024 року.

Про це пише CBS News.

Цьогоріч переможців визначать у 27 категоріях. У вересні організатори додали дві нові номінації: «Найкраща робота в жанрі стендап-комедії на телебаченні» і «За кінематографічні й касові досягнення».

Фільми «Барбі» і «Оппенгеймер» лідирують за кількістю номінацій: перша кінострічка має девʼять номінацій, а друга — вісім.

Найкращий драматичний фільм

  • «Анатомія падіння»
  • «Вбивці квіткової повні»
  • «Оппенгеймер»
  • «Минулі життя»
  • «Маестро»
  • «Зона інтересу»

Найкращий фільм у жанрі мюзикл або комедія

  • «Барбі»
  • «Бідолахи»
  • «Американське чтиво»
  • «Залишені»
  • «Травень, грудень»
  • «Ейр»

Найкращий режисер

  • Бредлі Купер — «Маестро»;
  • Грета Гервіг — «Барбі»;
  • Йоргос Лантімос — «Бідолахи»;
  • Крістофер Нолан — «Оппенгеймер»;
  • Мартін Скорсезе — «Вбивці квіткової повні».
  • Селін Сонг — «Минулі життя»,

Найкращий сценарій

  • «Барбі» — Грета Гервіг, Ноа Баумбах;
  • «Бідолахи» — Тоні Макнамара;
  • «Оппенгеймер» — Крістофер Нолан;
  • «Вбивці квіткової повні» — Ерік Рот, Мартін Скорсезе;
  • «Минулі життя» — Селін Сонг;
  • «Анатомія падіння» — Жюстін Тріє, Артур Харарі.

Найкращий саундтрек

  • Людвіг Ґоранссон — «Оппенгеймер»;
  • Джерскін Фендрікс — «Бідолахи»;
  • Роббі Робертсон — «Вбивці квіткової повні»;
  • Міка Леві — «Зона інтересу»;
  • Деніел Пембертон — «Людина-павук: Крізь всесвіт»;
  • Джо Хісаїші — «Хлопчик і чапля».

Найкраща чоловіча роль у драматичному фільмі

  • Бредлі Купер — «Маестро»;
  • Кілліан Мерфі — «Оппенгеймер»;
  • Леонардо Ді Капріо — «Вбивці квіткової повні»;
  • Колман Домінго — «Растін»;
  • Ендрю Скотт — «Незнайомці»;
  • Баррі Кеоган — «Солтберн».

Найкраща жіноча роль у драматичному фільмі

  • Лілі Гледстоун — «Вбивці квіткової повні»;
  • Кері Малліган — «Маестро»;
  • Сандра Гюллер — «Анатомія падіння»;
  • Аннетт Бенінг — «Наяд»;
  • Грета Лі — «Минулі життя»;
  • Кейлі Спейні — «Прісцилла».

Найкраща жіноча роль у кіно в жанрі мюзикл або комедія

  • Фантазія Барріно — «Барва пурпурова»;
  • Дженніфер Лоуренс — «Без образ»;
  • Наталі Портман — «Травень, грудень»;
  • Альма Пейсті — «Опале листя»;
  • Марго Роббі — «Барбі»;
  • Емма Стоун — «Бідолахи».

Найкраща чоловіча роль у кіно в жанрі мюзикл або комедія

  • Ніколас Кейдж — «Сценарій мрії»;
  • Тімоті Шаламе — «Вонка»;
  • Метт Деймон — «Ейр»;
  • Пол Джаматті — «Залишені»;
  • Хоакін Фенікс — «Усі страхи Бо»;
  • Джеффрі Райт — «Американське чтиво».

Найкращий телевізійний драматичний серіал

  • «1923»;
  • «Корона»;
  • «Дипломат»;
  • «Останні з нас»;
  • «Ранкове шоу»;
  • «Спадщина».

Найкращий телевізійний серіал у жанрі мюзикл або комедія

  • «Ведмідь»;
  • «Тед Лассо»;
  • «Початкова школа Еббот»;
  • «Бути присяжним»;
  • «Вбивства в одній будівлі»;
  • «Баррі».

Найкращий анімаційний фільм

  • «Хлопчик і чапля»;
  • «Стихії»;
  • «Людина-павук: По той бік павутиння»;
  • «Брати Супер Маріо в кіно»;
  • «Судзуме»;
  • «Бажання».

Найкраща оригінальна пісня

  • «Барбі» — “What Was I Made For?”, Біллі Айліш;
  • «Барбі» — “Dance the Night”, Керолайн Айлін, Дуа Ліпа, Марк Ронсон та Ендрю Вайатт;
  • «Йди до мене, дитинко» — “Addicted to Romance”, Брюс Спрінгстін та Патті Скіалфа;
  • «Брати Супер Маріо в кіно» — “Peaches”, Джек Блек;
  • «Барбі» — “I’m Just Ken”, Марк Ронсон;
  • «Растін» — “Road to Freedom”, Ленні Кравіц.

Кінематографічні й касові досягнення

  • «Барбі»;
  • «Вартові Галактики 3»;
  • «Джон Вік 4»;
  • «Місія нездійсненна: Розплата. Частина перша»;
  • «Оппенгеймер»;
  • «Людина-павук: Крізь всесвіт»;
  • «Брати Супер Маріо в кіно»;
  • «Тейлор Свіфт: Турне епох».

«Золотий глобус» вручає Голлівудська асоціація іноземної преси від 1944 року. Ця премія є однією з найпочесніших нагород американської кіноіндустрії.