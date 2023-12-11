Організатори оголосили номінантів кінопремії «Золотий глобус»

Голлівудська асоціація іноземної преси оголосила номінантів 81-ї кінопремії «Золотий глобус». Церемонія нагородження відбудеться 7 січня 2024 року.

Про це пише CBS News.

Цьогоріч переможців визначать у 27 категоріях. У вересні організатори додали дві нові номінації: «Найкраща робота в жанрі стендап-комедії на телебаченні» і «За кінематографічні й касові досягнення».

Фільми «Барбі» і «Оппенгеймер» лідирують за кількістю номінацій: перша кінострічка має девʼять номінацій, а друга — вісім.

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