Екоактивісти в пʼяти містах Італії пофарбували в зелений річки і канали

В Італії екоактивісти із групи Extinction Rebellion пофарбували у зелений колір річки у Римі, Мілані, Турині та Болоньї, а у Венеції головний канал.

Як передають Аnsa і Reuters, активісти 9 грудня вилили у воду нешкідливий барвник флуоресцеїн. Він зник за кілька годин. Сама ж акція була протестом проти «провалу» переговорів на кліматичній конференції у Дубаї (ОАЕ).

Активісти критикують саміт COP28 (Conference of the Parties of the UNFCCC) — кліматичний саміт ООН, що проходить з 30 листопада по 12 грудня. Вони називають його безрезультатним і кажуть, що поки уряди говорять, «ми висимо на волосині».

Утім, мер Венеції Луїджі Бругнаро засудив активістів, назвавши їх вандалами, і закликав італійську владу покарати їх. Рух човнів у Гранд-каналі зупиняли, а воду довелося перевірити з міркувань безпеки.

Нещодавно італійський Сенат схвалив законопроєкт про покарання екоактивістів за псування культурних памʼяток. Його ще має схвалити нижня палату парламенту. Рішення ухвалили через випадки, коли активісти обливали памʼятки архітектури.