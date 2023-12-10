У США торнадо обрушився на штат Теннессі. Є загиблі і поранені

На американський штат Теннессі обрушився торнадо. Щонайменше шестеро людей загинули, 23 людини поранені. Без світла залишилося близько 80 тисяч абонентів.

Про це повідомляє Reuters.

Від торнадо постраждали міста Кларксвілл, Спрингфілд, Медісон та околиці Нешвілу. Смерч зніс будинки та автівки, а також пошкодив електропідстанції. Екстрені служби наразі займаються пошуком жертв та постраждалих з-під уламків. Очевидці тим часом публікують у соцмережах відео катаклізму і його наслідків.

В офісі шерифа округу Монтгомері, населення якого становить понад 220 тисяч людей, повідомили, що найбільше постраждав Кларксвілл. Саме там загинули троє людей.