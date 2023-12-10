WSJ: Дональд Трамп вперше випередив Джо Байдена у президентському рейтингу

Згідно з опитуванням The Wall Street Journal, Дональд Трамп вперше випередив Джо Байдена у президентському рейтингу. Підтримка Байдена у США впала до найнижчого рівня за весь період його президентства.
За даними опитування, за Трампа готові голосувати 47% респондентів, а за Байдена — 43% виборців. Газета пише, що такий показник для Байдена є найнижчим показником, відколи WSJ почала вимірювати рейтинги чинного президента. Причинами такого становища Байдена газета називає економічні проблеми в США.
Опитування проходило шляхом телефонних інтервʼю з 29 листопада по 4 грудня. У ньому взяли участь 1 500 людей з правом голосу. Похибка становить 2,5%.
- Дональд Трамп є провідним кандидатом від Республіканської партії. Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року.
- 6 грудня 2023 року Джо Байден заявив, що йтиме на другий термін через острах перемоги Трампа на виборах.