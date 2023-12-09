Найтитулованіший баскетбольний клуб України «Будівельник» знявся із Суперліги. Рішення пояснили браком фінансування

Найтитулованіший баскетбольний клуб України, столичний «Будівельник», знявся з чемпіонату Суперліги.
Про це повідомив клуб у листі Федерації баскетболу України.
«Будівельник» мотивував своє рішення «втратою спонсорської підтримки та відсутністю власного фінансування», які можуть призвести до подальшого поглиблення заборгованості перед гравцями та адміністрацією клубу.
- «Будівельник» є чинним чемпіоном і найтитулованішим баскетбольним клубом України з 11 трофеями. Наразі команда посідає другу сходинку в турнірній таблиці Суперліги, здобувши 10 перемог у 13 матчах.