Найтитулованіший баскетбольний клуб України «Будівельник» знявся із Суперліги. Рішення пояснили браком фінансування

Найтитулованіший баскетбольний клуб України, столичний «Будівельник», знявся з чемпіонату Суперліги.

Про це повідомив клуб у листі Федерації баскетболу України.

«Будівельник» мотивував своє рішення «втратою спонсорської підтримки та відсутністю власного фінансування», які можуть призвести до подальшого поглиблення заборгованості перед гравцями та адміністрацією клубу.