Bloomberg оприлюднив щорічний рейтинг найбагатших родин світу

У 2023 році найбагатшою родиною у світі за версією агентства Bloomberg стала правляча династія ОАЕ Аль Нахайян зі статками $305 мільярдів.

Родина десятиліттями керувала територією, яку зараз займає ОАЕ. Правитель Абу-Дабі шейх Мохаммед бен Заїд Аль Нахайян є чинним президентом країни, а члени його сімʼї обіймають посади як в уряді, так і в приватному секторі.

Упродовж останніх чотирьох років акції компанії International Holding Co., що її контролює королівська сімʼєя, зросли майже на 7 000%.

На другому місці рейтингу опинилася родина засновника мережі магазинів Walmart Сема Волтона ($259,7 млрд). За останній фінансовий рік дохід компанії, яка має понад 10,5 тисячі магазинів по всьому світу, становив $611,3 млрд

Третій рядок зі статками $150,9 млрд зайняла родина Ермес — власники в шостому поколінні французького виробника товарів класу люкс Hermes. Родина Ермес володіє більш ніж двома третинами компанії Hermes.

За ними слідує сімʼя власників компаній Mars — $141,9 млрд. Пʼятірку найбагатших сімей світу замикає правляча династія шейхів і емірів у Катарі Аль Тані ($133 млрд) — сімʼя опинилася в цьому списку вперше.

Шосте місце посіла родина Кох ($127,3 млрд), якій належить друга за величиною приватна компанія США — Koch Industries.

Сьоме — правляча династія Саудівської Аравії Аль Сауд ($112 млрд).

Восьме — сімʼя індійського мільярдера Мукеша Амбані ($89,9 млрд).

Девʼяте — сімʼя Вертхаймер ($89,6 млрд), яка володіє контрольним пакетом акцій французького дому Chanel.

Замикає десятку найбагатших сімей династія канадського медіамагната Роя Томсона ($71,1 млрд), засновника однієї з найбільших медіагруп світу Thomson Corporation.

Загалом до рейтингу Bloomberg увійшли 25 найбагатших сімей. Їхні сукупні статки за останній рік зросли на 43%, або на $1,5 трлн.