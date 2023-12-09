Рішення наступного тижня визначать долю фінансування України на найближчий час. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 8 грудня

«Україна перестала бути особливою. Питання [її перемоги у війні з росією] перестало бути питанням національної безпеки, чимось ключовим для ЄС, НАТО чи США. Якби це було так, люди не гралися б у політику довкола українського питання», ― з цієї цитати Якоба Кʼєркегора, старшого аналітика Фонду Германа Маршалла в Брюсселі, починає статтю про західну допомогу Україні Financial Times. Якщо колись Захід обіцяв безстрокову підтримку Києву, то зараз слова про «допомогу так довго, як це буде потрібно» здаються порожніми. У США парламентарі вже котрий тиждень не можуть вирішити долю фінансування України. У ЄС фінансову підтримку Києва погрожує заблокувати Віктор Орбан. У Брюсселі розуміють, що угорський премʼєр хоче передовсім фінансових вливань в економіку Угорщини. І Єврокомісія готова на це піти, однак проти таких преференцій уже виступають інші країни Євросоюзу. У підсумку фінансування України досі непевне. «Це девальвація зусиль України в цій війні ― інакше того, що відбувається, не назвеш, ― каже Кʼєркегор. ― Якщо ви володимир путін, то зараз можете сказати: мабуть, моя стратегія перечекати, доки підтримка Заходу зникне, працює».

Починаючи з осені фінансова підтримка України з боку Заходу різко впала. Про нові багатомільярдні зобовʼязання вже не йдеться, пише Financial Times. Для того, щоб спокійно пройти наступний рік, Києву потрібен $41 мільярд західної допомоги. Без цього, а також якщо не вдасться отримати достатньо позик на внутрішньому ринку, Національному банку доведеться вмикати друкарський верстат, що зрештою призведе до гіперінфляції ― і це лише одна з проблем.

Щоб до цього не дійшло, свіжі вливання грошей потрібні Україні вже з наступного місяця. А найбільше шансів забезпечити це фінансування ― на наступному тижні, пише видання. У неділю Міжнародний валютний фонд опублікує оцінку фінансової ситуації України. Цей документ, сподіваються у Financial Times, стане аргументом у розмовах європейських і американських політиків щодо того, наскільки Києву зараз потрібна допомога. У неділю ж у Брюсселі почнуться переговори щодо подальшої підтримки України ― і фінансової, і політичної, зокрема щодо подальшого процесу прийняття країни в ЄС. Тобто насамперед більшість євробюрократів переконуватимуть Віктора Орбана поступитися. Також наступного тижня очікується чергова спроба проголосувати пакет допомоги Україні в американському Конгресі.

Українські співрозмовники видання, зокрема президентка київського аналітичного центру Globsec Юлія Осмоловська, налаштовані оптимістичніше. Вона запевняє, що Київ має сконцентруватися на ресурсах всередині країни, зокрема на виробництві зброї, яка була сучаснішою і кращою за характеристиками, ніж російська. І це вже поступово відбувається, однак поки що навіть незначні перерви в постачанні західної зброї болюче відчуваються як на фронті, так і в тилу. «Зараз просто зійшлися кілька невдалих для України фіскальних зірок», ― каже Кʼєркегор. Можливо, ситуація ще вирішиться на користь Києва.

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