В Помпеях знайшли «найшокуючий доказ римського рабства» — тісну пекарню з заґратованими вікнами, де людей змушували працювати

На руїнах Помпей знайшли пекарню, де ув’язнювали та експлуатували людей, щоб ті пекли хліб. Цю знахідку археологи назвали найбільш шокуючим прикладом рабства в давньоримському місті.

Тісна пекарня з маленькими, заґратованими вікнами була частиною маєтку, який виявили під час розкопок в археологічному парку Помпеї на півдні Італії.

Відкриття дає зрозуміти більше щодо повсякденного життя рабів Помпеї, про яких часто забувають історичні джерела, хоча вони й становили більшу частину населення. Їхня тяжка праця підтримувала економіку міста, а також культуру та структуру римської цивілізації.

Вважають, що маєток пережив реконструкцію після того, як був зруйнований виверженням Везувію в 79 році нашої ери. Проте останніми місяцями в одній із кімнат пекарні знайшли останки трьох жертв — це означає, що у будинку однаково залишалися люди.

На підлозі пекарні виявили поглиблення для координації руху поневолених робітників, а також ослів, яким завʼязували очі та змушували годинами ходити по зерну, щоб перемолоти його.

Вид зверху Археологічний парк Помпеї

Будинок був поділений на житлову частину, прикрашену розкішними фресками, і пекарню з маленькими заґратованими вікнами під стелею — вона була відірваною від зовнішнього світу, а єдиний вихід з неї вів у головну залу маєтку.

15 грудня в археологічному парку відкриється виставка, присвячена рабам Помпеї.