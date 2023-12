Right Kind of Wrong стала найкращою бізнес-книгою року за версією Financial Times

У Лондоні британська газета Financial Times назвала найкращу бізнес-книгу 2023 року — нею стала книга про менеджмент Right Kind of Wrong. Книгу «Правильний вид неправильного: чому вивчання невдач може навчити нас процвітання» написала професорка Гарвардської школи бізнесу Емі Едмондсон.

The Financial Times

Вона найбільш відома своїми дослідженнями в галузі «психологічної безпеки». За нагороду Емі отримала £30 тисяч, а пʼятеро номінантів з короткого списку переможців — по £10 тисяч.

Загалом журі обирали переможця з шести кандидатів:

«Матеріальний світ» Еда Конвея, в якому досліджується походження і використання шести мінералів, що лежать в основі сучасного світу.

«Ілон Маск» Волтера Айзексона, біографія одного з найвидатніших прихильників філософії «терпіть невдачу швидко, терпіть невдачу часто».

«Як робляться великі справи» Бента Флюбʼєрга та Дена Гарднера, в якій основна увага приділяється тому, чому мегапроєкти майже завжди випереджають час і бюджет.

«Червоний кобальт» Сіддхарта Кари, де розслідуються порушення прав людини, які затьмарюють видобуток цієї важливої сировини.

«Наступна хвиля», написана співзасновником DeepMind Мустафою Сулейманом (спільно з Майклом Бхаскаром), в якій розповідається, як стримати загрозу, що її несуть нові технології — такі як генеративний штучний інтелект, синтетична біологія і квантові обчислення.

Про що книга Right Kind of Wrong

Авторка почала книгу з цитати Вінстона Черчилля про те, що «успіх — це спотикання на провалах без втрати ентузіазму». Професорка не радить ані уникати помилок, ані робити їх бездумно, а у своїй книзі систематизує можливі види провалів.

Едмондсон вивела три типи помилок: базові, складні й розумні — і описала, як навчитися брати все від «хороших» і виключати погані. Наприклад, одна з її ідей — учитися на корисних провалах можливо лише в команді з високою психологічною безпекою. У такій люди не бояться визнавати й обговорювати свої помилки.

Протягом 25 років роботи у сферах соціальної психології та організаційної поведінки сама Едмондсон помилялася не раз, тому вирішила дослідити свої помилки в науковий спосіб і осмислити користь і шкоду від них.