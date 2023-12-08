YouTube додав нову функцію щодо коментарів. Це допоможе фільтрувати їх

YouTube запроваджує нове налаштування модерації коментарів — «Паузу». Це дозволить творцям і модераторам відео забороняти глядачам додавати нові коментарі, залишаючи наявні.

Тепер не потрібно повністю вимикати коментарі, щоб проглянути їх і відфільтрувати від тролів і хейту. Опція «Пауза» розташована в налаштуваннях, у верхньому правому куті панелі коментарів на сторінці перегляду в застосунку або в YouTube Studio.

Якщо «Пауза» ввімкнена, то глядачі бачать під відео, що ви призупинили всі коментарі, але можуть читати вже опубліковані коментарі.

За даними YouTube, експериментальна група користувачів повідомила, що вони почуваються менш перевантаженими, керуючи великою кількістю коментарів, і завдяки новій опції мають «більшу гнучкість».