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Найкращою грою року стала Baldurʼs Gate 3

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

У Лос-Анджелесі (США) відбулася церемонія вручення премії The Game Awards 2023. Найкращою грою року визнали Baldurʼs Gate 3 від Larian Studios.

Про це йдеться на сайті премії.

Також рольова гра Baldurʼs Gate 3 здобула нагороди в таких категоріях:

  • «Найкраща підтримка спільноти»;
  • «Найкраща рольова відеогра»;
  • «Найкращий мультиплеєр»;
  • «Найкраща акторська гра» (Ніл Ньюбон у ролі Астаріона);
  • «Голос гравців».

«Команда Larian вкладала свої серця і душі в цю гру протягом шести років, іноді за дуже складних обставин», — сказав засновник і керівник студії Свен Вінке, одягнений у броню, як персонаж із гри.

Тим часом гра Alan Wake 2 від фінської студії Remedy Entertainment отримала три нагороди — у категоріях «Найкращий арт», «Найкраща робота геймдиректора» і «Найкращий наратив». Ця гра — екшн від третьої особи та survival horror, який продовжує моторошну історію письменника Алана Вейка, який приїхав до таємничого містечка Брайт-Фоллс і загубився десь між світами й у власних кошмарах.

У номінації «Найкращий пригодницький екшн» перемогла The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, а Cyberpunk 2077 отримала премію в категорії «Найкраща підтримка гри».