Найкращою грою року стала Baldurʼs Gate 3

У Лос-Анджелесі (США) відбулася церемонія вручення премії The Game Awards 2023. Найкращою грою року визнали Baldurʼs Gate 3 від Larian Studios.

Про це йдеться на сайті премії.

Також рольова гра Baldurʼs Gate 3 здобула нагороди в таких категоріях:

«Найкраща підтримка спільноти»;

«Найкраща рольова відеогра»;

«Найкращий мультиплеєр»;

«Найкраща акторська гра» (Ніл Ньюбон у ролі Астаріона);

«Голос гравців».

«Команда Larian вкладала свої серця і душі в цю гру протягом шести років, іноді за дуже складних обставин», — сказав засновник і керівник студії Свен Вінке, одягнений у броню, як персонаж із гри.