НАЗК запускає відкриту базу даних іноземних компонентів у зброї

Національне агентство з питань запобігання корупції запускає відкриту базу даних іноземних компонентів у зброї на порталі «Війна і санкції».
Про це повідомили у пресслужбі НАЗК.
У базі є інформація про іноземні компоненти, вид озброєння, виробника, технічні характеристики. Вона вже налічує понад 2 000 компонентів, які росія та Іран використовують у безпілотниках, ракетах, системах радіоелектронної боротьби та багатьох інших видах зброї.
Розділ «Іноземні компоненти у зброї» буде регулярно оновлюватися та удосконалюватися. Згодом планують додати сповіщення про доповнення переліку.
- У липні в російській зброї та техніці нарахували 1 057 іноземних компонентів, які виробили 155 компаній. Найбільше компонентів виробляють американські компанії. У 2022 році таких критично важливих іноземних компонентів у російській зброї було на $2,9 мільярда.