Туреччина та Греція підписали договір про співпрацю — це перший крок у нормалізації відносин держав

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і премʼєр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс підписали декларацію про дружбу і добросусідство — це новий крок у нормалізації відносин між державами.

«Я вірю, що стратегічна співпраця між Туреччиною та Грецією призведе до нової ери у відносинах. Ми маємо бути оптимістами, і цей оптимізм стане плідним у майбутньому», — сказав Ердоган.

Також турецький президент заявив, що він планує збільшити обсяг двосторонньої торгівлі майже вдвічі — з $5,5 мільярда до $10 мільярдів.

Ердоган сказав, що «немає жодної проблеми, яку ми не могли б вирішити», додавши, що він хоче перетворити «Егейське море на море миру та співпраці».

За словами Міцотакіса, Греція відновить семиденну візу громадянам Туреччини для відвідування десяти грецьких островів.

Президент Греції Катерина Сакелларопулу сказала, що країни зблизили стихійні лиха, які цьогоріч вразили обидві держави — лісові пожежі та повені в Греції та землетрус у Туреччині.

«Афінська декларація» не має статусу юридично зобовʼязуючої угоди.

Візит Ердогана до Афін для підписання документа став його першим приїздом до Греції за шість років.