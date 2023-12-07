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Італійський оперний спів отримав статус культурної спадщини ЮНЕСКО

Автор:
Анна Холоднова
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Культурна агенція ООН ЮНЕСКО включила мистецтво італійської опери до Списку нематеріальної культурної спадщини.

Про це повідомляє BBC.

У заяві ЮНЕСКО описала італійську оперу як «фізіологічно контрольований спосіб співу, який посилює силу голосу в акустичних приміщеннях, таких як амфітеатри та церкви».

«Це офіційне підтвердження того, що ми вже знали: оперний спів — це світова досконалість», — заявив міністр культури Італії Дженнаро Санджуліано після оголошення рішення ЮНЕСКО.

  • Першою оперою в Італії вважається «Дафна» Якопо Пері, поставлена у Флоренції в 1598 році для двору родини Медічі. Першим великим композитором опери вважається італієць Клаудіо Монтеверді, який жив з 1567 по 1643 рік.
  • Нині в Італії існує близько 60 оперних театрів — це світовий рекорд.
  • Також ЮНЕСКО включило до Списку нематеріальної культурної спадщини перуанське севіче, бангладеський малюнок на рикші, узбецькі керамічні ремесла, плетіння повʼязок у Кот-дʼІвуарі та кілька інших звичаїв і традицій.