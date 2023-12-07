Італійський оперний спів отримав статус культурної спадщини ЮНЕСКО

Культурна агенція ООН ЮНЕСКО включила мистецтво італійської опери до Списку нематеріальної культурної спадщини.

Про це повідомляє BBC.

У заяві ЮНЕСКО описала італійську оперу як «фізіологічно контрольований спосіб співу, який посилює силу голосу в акустичних приміщеннях, таких як амфітеатри та церкви».

«Це офіційне підтвердження того, що ми вже знали: оперний спів — це світова досконалість», — заявив міністр культури Італії Дженнаро Санджуліано після оголошення рішення ЮНЕСКО.