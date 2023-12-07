Медіа: Заступника американського маршала затримали у Великій Британії. Його звинувачують у сексуальному домаганні

Заступника маршала США, який летів у Лондон для екстрадиції обвинуваченого, взяли під варту британські правоохоронці. Його звинувачують у нетверезому домаганні до пасажирки літака.

Про це пише NBC New York з посиланням на кілька джерел у правоохоронних органах.

Під час польоту, як стверджують джерела, два заступники неназваного маршала пили алкоголь. Згодом жінка, яка теж була на борту літака, пожалілася бортпровідникам, що один із заступників «неналежним чином» торкався до неї.

Під час приземлення в Лондоні літак зустріли місцеві правоохоронці. Там вони й затримали підозрюваного офіцера, а його колегу відправили назад у Нью-Йора, не висунувши жодних звинувачень.

Поліція Лондону заявила, що 39-річний заступник маршала «здійснив сексуальне насильство над іншими пасажирами та екіпажем» на борту літака. Його затримали та висунули підозру в сексуальному насильстві, він перебуває під вартою. У Службі маршалів США визнали, що їхній офіцер «поводився неадекватно, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння під час рейсу».