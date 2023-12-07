Реаліті-шоу на основі серіалу «Гра в кальмара» продовжили на другий сезон

Стримінговий сервіс Netflix продовжив реаліті-шоу «Гра в кальмара. Виклик» на другий сезон.
Про це пише The Variety.
Netflix уже відкрив процес набору акторів. Кожен охочий віком від 21 років може взяти участь в кастингу — потрібно лише заповнити заявку на сайті та записати відеопредставлення на хвилину.
«Гра в кальмара» став найпопулярнішим серіалом Netflix за всю історію сервісу: за перші 28 днів після премʼєри у вересні 2021 року його перегляди становили понад 1,65 мільярда годин. 12 червня 2022 року стало відомо, що серіал офіційно продовжили на другий сезон.
- «Гра в кальмара» — це південнокорейський трилер про виживання, дія якого відбувається в сучасному Сеулі. Групі з 456 людей пропонують зіграти в серію дитячих ігор із шансом виграти величезну суму грошей, але якщо програють — вони загинуть.