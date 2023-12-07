Компанію Ілона Маска SpaceX оцінили в $175 мільярдів

За словами людей, обізнаних щодо ситуації, SpaceX оцінює одну свою акцію у $95.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Компанія американського мільярдера Ілона Маска SpaceX розпочала дискусії про продаж інсайдерських акцій за цінами, які свідчать, що SpaceX коштує $175 мільярдів.

Збільшення вартості зробить SpaceX однією із 75 найбільших компаній світу за ринковою капіталізацією на рівні, наприклад, із Nike Inc. ($177 мільярдів). Улітку компанія SpaceX отримала на тендері ціну в $150 мільярдів.

Космічна компанія Ілона Маска домінує на ринку послуг комерційного запуску в космос зі своїми ракетами Falcon. Також вона відправляє корисні вантажі на орбіту для приватних клієнтів і для NASA та інших державних установ.

До того ж SpaceX пропонує послугу супутникового інтернету Starlink, що базується на численній групі супутників на низькій навколоземній орбіті.