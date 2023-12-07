Професор влаштував стрілянину в Невадському університеті. Троє загинули, одна людина поранена

У Невадському університеті, в Лас-Веґасі, США сталася стрілянина. Щонайменше троє людей загинули, одна людина поранена.
Про це повідомляє CNN.
За даними поліції, стрільцем виявився 67-річний професор, який викладав у коледжах у Джорджії та Північній Кароліні. Який він мав стосунок до університету, де влаштував стрілянину, — поки що невідомо. Нападника вбив поліцейський під час сутички стрілка з правоохоронцями.
Наразі поліція не оприлюднює деталей про нападника і постраждалих. Щодо можливих мотивів стрільця та зброї, яку він використовував, поки що теж нічого невідомо.
- Трагедія стала 80-ю стріляниною у навчальних закладах США 2023 року. За даними Gun Violence Archive, загалом цьогоріч у Сполучених Штатах стався 631 масовий розстріл.
- Шість років тому в Лас-Веґасі сталася найбільша в історії США стрілянина. 1 жовтня 2017 року 64-річний Стівен Педдок відкрив вогонь по відвідувачах музичного фестивалю з вікна готелю Mandalay Bay. Загинули 58 людей, 546 дістали поранень. Педдок вчинив самогубство.