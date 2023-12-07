Астронавти з МКС знайшли загублений помідор, який пробув у космосі вісім місяців

Астронавти з Міжнародної космічної станції знайшли помідор, який ще вісім місяців тому випадково загубив астронавт Френк Рубіо.

Про це пише Space.

Після збору чергового врожаю крихітних помідорів, вирощених на МКС наприкінці березня цього року, кожен астронавт отримав свою частину врожаю. Зокрема й астронавт NASA Френк Рубіо, який доглядав за рослинами. Проте його помідор, запакований у спеціальний пакет, полетів і загубився.

На МКС в умовах мікрогравітації багато речей можуть легко загубитися. Якщо вони не такі важливі для місії, то їхнім пошукам не приділяють багато часу. Але колеги жартома звинувачували Рубіо в тому, що він свій помідор просто зʼїв.

Астронавти знайшли помідор, який випадково загубив Френк Рубіо Space

Уперше про зниклий помідор Рубіо розповів у вересні 2023 року. Тоді він заявив, що кілька годин шукав помідор і впевнений, що овоч знайдуть і тоді всі зрозуміють, що він його не їв. У жовтні, коли Рубіо вже повернувся на Землю, журналісти знову згадали про втрачений помідор, але астронавт повідомив, що його ще не знайшли на МКС.

«На МКС вологість становить приблизно 17%. Імовірно, помідор уже висох настільки, що, можливо, вже й не буде ясно, що це таке. Але я сподіваюся, що його знайдуть», — сказав тоді Рубіо.

Залишки цього помідора через 8 місяців випадково виявили астронавти на космічній станції.

«Рубіо давно звинувачують у тому, що він зʼїв свій помідор. Але ми можемо виправдати його. Ми знайшли помідор», — сказала астронавтка Жасмін Могбелі під час звʼязку із Землею 6 грудня.