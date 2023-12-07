Американські політики привʼязали допомогу Україні до питання кордону ― й зайшли в глухий кут. Огляд матеріалів іноземних медіа 6 грудня

Одразу кілька впливових світових видань присвятили матеріали розгляду в американському Конгресі питання допомоги Україні. Відповідно до поданої Білим домом пропозиції, Київ протягом наступного року має отримати близько $60 мільярдів, що має покрити істотну частину наших потреб у фінансах та зброї. Документ кілька разів не проходив читань ― у верхній палаті Конгресу навіть встиг змінитися спікер. Зараз допомога Україні знову розглядається у звʼязці з уже трохи запізнілою допомогою Ізраїлю та грішми на вдосконалення американо-мексиканського кордону. Останнє стало приводом для суперечок і найімовірнішою причиною того, що фінансування для України знову, можливо, буде відкладене. The New York Times підготували з цього приводу репортаж про настрої у Конгресі: і демократи, й частина республіканців визнають, що для радикального крила Республіканської партії прискіпування до деталей облаштування кордону є лише приводом знову відмовити в допомозі Україні. І це ганебний підхід, тому що переключившись зараз на розбір відносних дрібниць, щодо яких можна буде домовитися згодом, США ризикують припуститися стратегічного програшу ― і власного, і демократії загалом. Проукраїнські конгресмени навіть пригрозили республіканцям-трампістам, що якщо не виділити грошей Україні зараз, невдовзі американські солдати у складі НАТО вступлять у прямий конфлікт із росіянами.

Українська влада натомість підкреслено спокійна та оптимістична, пише Reuters. На тлі тривожних заяв, що фінансування потреб у військовій техніці є лише до кінця року, Володимир Зеленський сьогодні, вітаючи українців із Днем української армії, висловив певність, що союзники зрештою розберуться у внутрішніх проблемах і підтримка України буде достатньою. Про це запевнив і керівник американського Пентагону Ллойд Остін.

Натомість видання POLITICO підготувало матеріал про настрої конгресменів-демократів, які стабільно підтримують допомогу Україні. Вони визнають, що республіканці використовують питання облаштування кордону для того, щоб «тримати в заручниках» питання допомоги Україні. Вони можуть тижнями чи й місяцями сперечатися щодо дрібних поправок, і краще було б взагалі не повʼязувати ці дві сфери. А надто зараз, коли партії не можуть дійти згоди навіть щодо тих питань, які раніше вирішувались ледь не одностайно. Республіканці, натомість, скаржаться, що демократи готові проміняти питання внутрішньої політики на питання зовнішньої. І, підтримавши Україну та Ізраїль, «фактично залишити наші кордони відкритими», стверджує сенатор-республіканець Мітт Ромні.

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