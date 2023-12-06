У Великій Британії археологи-любителі знайшли в саду втрачений палац Тюдорів

Група археологів-любителів знайшла залишки палацу Тюдорів у селі в англійському графстві Нортгемптоншир.

Про це повідомляє The Guardian.

Команда Коллівестонського товариства збереження історії (Chaps) налічує понад 80 членів, починаючи від підлітків і закінчуючи людьми у віці 70—80 років. Уперше дослідники склали план пошуку палацу в березні 2018 року. Вони використовували «місцеві перекази та чутки», щоб уточнити область розкопок.

Collyweston Historical and Preservation Society

Вони також провели геофізичні дослідження, користувалися георадаром, щоб уточнити, де розташовані стіни палацу. Потім вони отримали дозвіл від власників будинків на розкопки в садах.

Історики з Університету Йорка допомогли ідентифікувати палац за знайденими камʼяними ліпнинами, а також приєдналися до розкопок, щоб розкрити будівлю та зберегти її на майбутнє.