В Австралії вибрали назву першого місяцехода в історії країни. Він вирушить на Місяць у 2026 році

Перший австралійський місяцехід буде називатися Roo-ver. За цю назву проголосували майже 20 тисяч жителів країни.

Про це повідомляє Space.

Австралійське космічне агентство будує напівавтономний місяцехід, який вирушить на Місяць вже у 2026 році у партнерстві з NASA та програмою Artemis. Roo-ver збере зразки місячного ґрунту, з яких NASA спробує отримати кисень. Ось як виглядатиме апарат:

Australian Space Agency

Імʼя Roo-ver вибрали з більш як 8 тисяч заявок, надісланих на конкурс найменувань місяцеходів. Roo-ver набрав 36% голосів. Конкурс тривав з 20 листопада по 1 грудня. Інші популярні варіанти: Matilda, Bluey, Skippy, Wombat, Walkabout і Rover McRoverface.

Зрештою Австралійське космічне агентство організувало групу внутрішніх і зовнішніх суддів, щоб оцінити креативність, влучність і лаконічність імен.

Очікується, що Roo-ver важитиме приблизно 20 кілограмів. Він має приземлитися біля південного полюса Місяця, де проведе 14 земних днів (або приблизно половину одного місячного дня), очищаючи поверхню Місяця, щоб зібрати ґрунт, відомий як реголіт. Потім NASA спробує отримати кисень із зразків. Для цього використають окреме обладнання, яке вчені відправлять на Місяць разом із місяцеходом.

Незважаючи на те що місяцехід буде в основному керуватися дистанційно з Землі, він зможе самостійно виконувати деякі завдання. Це допоможе захистити апарат, якщо не буде звʼязку.