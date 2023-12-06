X (Twitter) дозволив користувачам транслювати дописи спільноти всім підписникам

Соцмережа X (Twitter) запустила нову фунцію, яка дозволяє користувачам ділитися своїми публікаціями спільноти з усіма підписниками.

Про це повідомив інженер X, який працює зі спільнотами.

Спільноти в X — це групи з модерованими обговореннями, де користувачі можуть «збиратися та спілкуватися». Раніше якщо людина щось постила в спільноту, то це не відображалося в її стрічці для підписників.

Тепер під час публікацій до спільноти зʼявиться опція «Надіслати підписникам також».

Наразі нова функція доступна для користувачів мобільного додатка на iOS. Скоро її запровадять для Android та користувачів вебверсії.

Підписники людини, яка опублікувала свій пост і у спільноті, і у своїй стрічці не зможуть відповісти на нього. Якщо вони хочуть взаємодіяти з таким постом, то можуть його процитувати.