У росії жінки починають вимагати повернути своїх чоловіків із фронту. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 5 грудня

Матеріал про російських жінок, які шлють листи представникам влади й виходять на пікети з проханням повернути їхніх чоловіків із війни в Україні, опублікувала інформагенція Reuters. Особливо активні жінки, чиїх чоловіків мобілізували у вересні 2022 року. Відповідно до обіцянок влади, протягом року вони мали б повернутися додому, однак більшість із тих, хто вижив, досі воюють. Одна з протестувальниць, 34-річна Марія Андрєєва, каже, що окупант мав лише дві короткі відпустки ― і їхній шлюб руйнується через це.

Спершу Андрєєва, як і інші жінки, намагалися достукатись до російського Міністерства оборони. Там їхні запити ігнорували. Тоді вони почали приходити на пресконференції російських можновладців, зокрема депутатів, і атакувати їх запитаннями. При цьому їх не хвилює власне несправедливість війни, зауважує медіа. Вони звертають увагу на те, що «1% населення воює, а 99% живуть, ніби нічого не сталося». Усе, чого вони вимагають, ― це замінити їхніх рідних на інших солдатів.

Також вартий уваги матеріал POLITICO про те, як в американському Сенаті намагаються протиснути документ про підтримку України в наступному році. Без неї Київ стикається з дефіцитом і зброї, і фінансових можливостей ― і американці це розуміють. Однак через численні внутрішні суперечки рішення досі відкладають.

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