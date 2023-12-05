Працівники The Washington Post оголосили 24-годинний страйк, що стартує 7 грудня

Співробітники однієї з найвідоміших газет США The Washington Post 7 грудня припиняють працювати на 24 години.

Оголошення про страйк пролунало після 18 місяців невдалих переговорів щодо нової угоди про оплату праці, віддаленої роботи та інших умов — і після того, як газета, що наразі належить засновнику Amazon Джеффу Безосу, попередила про імовірні майбутні звільнення.

«Це історичне рішення — це не те рішення, яке ми ухвалили легковажно... The Post не може залишатися конкурентоспроможним, утримувати найкращі таланти або створювати елітну журналістику, на яку ви покладаєтеся, не запропонувавши своїм співробітникам справедливу угоду», — йдеться в листі Washington Post Guild до читачів.