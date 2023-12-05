Джерела «Бабеля»: СБУ та ГУР вразили «Морський нафтовий термінал» окупантів у Феодосії

Зранку Служба безпеки України та Головне управління розвідки Міноборони вразили «Морський нафтовий термінал» у Феодосії.
Про це «Бабелю» повідомили джерела.
Українські безпілотники атакували важливий інфраструктурний обʼєкт, який забезпечує паливом російські війська. На території терміналу розміщено близько 30 резервуарів палива.
За даними джерел «Бабеля», дрони влучили в ціль, тож наслідки для росіян доволі суттєві.
- Уранці 5 грудня безпілотники Служби безпеки України також вразили низку російських військових обʼєктів у Криму. Вони поцілили у радіолокаційну систему «Небо-М» в районі селища Багерове, у стоянку гелікоптерів, радіолокаційну систему П-18 «Терек» та систему управління зенітно-ракетних підрозділів «Байкал-1М» біля села Стрілкове.