У Британії штучний інтелект перевірятиме вік користувачів, щоб неповнолітні не заходили на порносайти

У Британії ухвалили новий Закон про безпеку в інтернеті. У рамках положення законодавці запропонували нові вказівки, серед яких — технологія на основі штучного інтелекту, що перевірятиме вік користувача, аби неповнолітні не змогли зайти на порносайт.

Ухвалений закон вимагає від сайтів із порнографічним контентом гарантувати, що неповнолітні не зможуть переглядати порно.

Здебільшого діти вперше бачать порнографію в інтернеті у 13 років, тоді як понад чверть стикається з нею до 11 років, а кожна десята дитина — у 9 років. Про це йдеться в дослідженні Управління уповноваженого у справах дітей Англії за 2021—2022 роки.

«Ми очікуємо, що всі служби, незалежно від їхнього підходу, запропонують надійний захист для дітей, щоб ті не змогли натрапити на порнографію. А також, ми сподіваємося, вони подбають про те, щоби права на конфіденційність і свободи дорослих на доступ до легального контенту дотримувалися», — сказала генеральна директорка медіарегулятора Ofcom Мелані Доус.

Регулятор запропонував використовувати на порносайтах штучний інтелект, який аналізуватиме риси обличчя і в такий спосіб оцінюватиме вік користувача. Імовірно, для цього знадобиться зробити селфі на пристрої та завантажити його, перш ніж можна буде переглянути сторінку із «дорослим» контентом.

Також сайтам, що публікують порнографію, порадили вимагати від користувача завантажити посвідчення особи з фотографією, наприклад, паспорт або водійські права, щоби підтвердити свій вік.

Іншою пропозицією було запровадження відкритого банкінгу. За його допомогою користувачі зможуть дати згоду на те, щоб їхній банк ділився інформацією з онлайн-порносайтами — так можна підтвердити, що їм більше 18 років.

Водночас в Інституті економіки наголосили, що обовʼязкова перевірка віку загрожує конфіденційності користувачів і наражає їх на небезпеку стати жертвою злочинів в інтернеті через велику кількість особистих даних, що зберігають треті сторони.

Однак регулятор запевнив, що слабкіші методи, як-от самостійне підтвердження віку, способи онлайн-платежів, які не вимагають повноліття, і застереження або попередження перед відвідуванням різноманітних сайтів із «недитячим» контентом — неефективні та більше не відповідатимуть стандартам нових безпекових інструкцій щодо інтернету.