У Фінляндії Airbnb пропонує родині безкоштовно пожити в будинку Санти. Що треба зробити

Платформа для оренди житла Airbnb відкриє поштове відділення та будиночок Санти у фінській Лапландії для безкоштовного триденного проживання родини. Однак для цього доведеться попрацювати.

У місті Рованіємі, яке розташоване за Полярним колом, є справжній дім Санта-Клауса. Там можна пограти в парку розваг і покататися на оленях, а також зайти до поштового відділення, яке щодня отримує майже 30 тисяч листів.

Родині, яка хоче пожити в будиночку Санти, доведеться сортувати листи до Санти, штампувати конверти з офіційним поштовим штемпелем Полярного кола і виконувати інші доручення головного ельфа.

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Окрім проживання в будинку, прикрашеному традиційним лапландським декором і з двоярусними ліжками для дітей та шафою з ельфійським одягом, родина зможе скуштувати фінські страви, покататися на снігоході, побачити північне сяйво та відвідати сауну.

Сім’ї можуть подати заявку до 11 грудня о 12:00 за київським (і фінським) часом за посиланням. Visit Finland покриє витрати на рейси авіакомпанії Finnair туди й назад з лондонського аеропорту «Хітроу» до Рованіємі.