Американський дипломат десятиліттями працював на Кубу. Генпрокурор назвав цю справу наймасштабнішою зрадою США

Колишнього американського дипломата Віктора Мануеля Роша заарештували за багаторічне шпигунство на користь Куби.

Про це повідомляє Associated Press.

Раніше Штати висунули звинувачення експослу США в Болівії в таємній роботі на кубинський уряд. Прокурори назвали цю справу однією з найбільш кричущих зрад в Державному департаменті.

73-річний Віктор Мануель Роша протягом десятиліть очолював дипломатичну службу США в різних державах. Його 25-річна карʼєра здебільшого минула у країнах Латинської Америки. Він працював, зокрема в Мексиці, Аргентині та Домініканській Республіці, а з 1981 року він діяв як «таємний агент кубинського уряду». Про це йдеться в документах, які оприлюднили у Федеральному суді в Маямі, повідомляє Financial Times.

У Міністерстві юстиції США заявили, що Роша користувався посадами в різних посольствах і в Раді національної безпеки, щоб отримувати доступ до секретної інформації та «впливати на зовнішню політику США». Його також звинувачують у наданні американській владі неправдивої інформації з метою «виконання своєї секретної місії».

«Ця справа викриває одне з наймасштабніших і найтриваліших проникнень іноземного агента в уряд Сполучених Штатів», — заявив генеральний прокурор Меррік Гарланд.

Мануель Роша протягом останніх двох років мав тісні стосунки з агентом ФБР під прикриттям, який видавав себе за кубинського шпигуна. Під час зустрічей із правоохоронцем Роша розповів, що 40 років співпрацював із кубинською розвідкою, а також назвав США «ворогом», а покійного лідера Куби Фіделя Кастро — «команданте».

Речник Держдепартаменту Метью Міллер повідомив, що найближчим часом вони співпрацюватимуть з американською розвідкою, щоб оцінити довгострокові наслідки діяльності Роша для національної безпеки.

Що відомо про Мануеля Роша

Роша народився в Колумбії, виріс у Нью-Йорку, здобув освіту в Єльському, Гарвардському та Джорджтаунському університетах. На дипломатичну службу він вступив у 1981 році, тоді ж, під час останнього десятиліття Холодної війни, і почалася його робота на користь Куби.

У ті часи комуністичний уряд острова був близьким союзником Радянського Союзу. В 1991 році СРСР розвалився, а на Кубі почалася глибока економічна криза.

З 1997 до 2000 року Роша очолював дипломатичну службу США в Аргентині. Згодом його призначили послом у Болівії. Тоді він безпосередньо втрутився у президентські перегони 2002 року, попередивши за кілька тижнів до голосування, що США припинять допомогу цій бідній американській країні, якщо вона обере на посаду президента колишнього виробника коки Ево Моралеса. Дії Роша тлумачили як спробу зберегти домінування США в регіоні. На думку багатьох коментаторів, це надало Моралесу додаткової підтримки з боку виборців.

Після відходу з Державного департаменту в 2002 році й донині Роша продовжував працювати на кубинську розвідку, посідаючи радницькі посади у США. Зокрема, з 2006 по 2012 рік він консультував голову Південного командування США, який контролював військові операції в Латинській Америці та Карибському басейні.