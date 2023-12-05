Пара з Німеччини встановила світовий рекорд — прикрасила вдома 555 ялинок

Інститут рекордів Німеччини підтвердив світовий рекорд RID з найбільшої кількості прикрашених ялинок в одному місці — 555. Це зробила пара у своєму домі.

Про це пише Press Portal.

Сюзанна і Томас прикрасили 555 різдвяних ялинок, серед яких є тематичні, як-от за мотивами «Зоряних воєн» і «Міньйонів».

Завдяки цій пристрасті до прикрашання пара встановила пʼять світових рекордів поспіль (2017—2021) і цьогоріч отримала свій шостий сертифікат.

«Але це вже кінець. Із 555 деревами наші можливості вичерпалися. Ще мені дуже подобається кількість — її легко запамʼятати», — сказав Томас.