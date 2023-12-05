У США засудили блогера, який заради переглядів розбив літак

У США засудили до шести місяців увʼязнення YouTube-блогера Тревора Джейкоба, який навмисно розбив літак заради переглядів, а потім перешкоджав розслідуванню.

Про це пише BBC.

Чоловік опублікував відео «авіакатастрофи» у грудні 2021 року з натяком на те, що це був нещасний випадок. Він катапультувався з літака з палицею для селфі в руках і розкрив парашут, щоб безпечно приземлитися. Ролик переглянули мільйони разів.

В угоді про визнання провини блогер зазначив, що зняв відео для реклами якогось товару. Раніше він визнав себе винним за одним з пунктів обвинувачення — у знищенні та приховуванні доказів, що перешкоджало розслідуванню.

Федеральна прокуратура Каліфорнії заявила, що Джейкоб, найімовірніше, вчинив це правопорушення, щоб створити хайп навколо себе в соціальних мережах і новинах та заробити.

Сам Джейкоб визнав, що «цей досвід був принизливим», і назвав вирок «правильним рішенням».

У листопаді 2021 року Тревор Джейкоб вилетів з аеропорту Санта-Барбари в Каліфорнії, встановивши на літак камери й взявши із собою палицю для селфі.

В Офісі прокурора Центрального округу Каліфорнії вважають, що чоловік планував не досягти місця призначення, а катапультуватися з літака під час польоту та зняти на відео свій стрибок із парашутом у той час, як камери на літаку мали транслювати, як той розбивається.

Літак впав у національному лісі Лос-Падрес через 35 хвилин після зльоту. Джейкоб пішов на місце аварії та відновив кадри. Потім він завантажив на YouTube відео під назвою «Я розбив мій літак», яке містило рекламу.

Деякі глядачі скептично поставилися до катастрофи, зазначивши, що Джейкоб уже був у парашуті та не намагався безпечно приземлити літак.

Блогер повідомив про аварію в Національну раду з безпеки транспорту, яка сказала, що він відповідає за збереження уламків. Пізніше Джейкоб стверджував, що не знав місцезнаходження розбитого літака, хоча сам вивіз і знищив його уламки.