Rockstar показала перший трейлер GTA VI — гра вийде у 2025 році

Студія Rockstar Games випустила перший трейлер довгоочікуваної гри Grand Theft Auto VI — GTA має вийти у 2025 році.

Розробники представили двох головних персонажів майбутньої частини — Люсію та, ймовірно, Джейсона. Судячи з локацій в ролику, події розгортатимуться у віртуальному місті Вайс-Сіті, прообразом якого є Маямі.

Також у ролику з анонсом показали фрагменти катсцен із локаціями та кадри, за якими можна оцінити якість графіки, анімації та деталізацію персонажів, міст і всього, чим дивуватиме ігровий світ GTA VI. Розробники обіцяють, що це буде найбільша гра в серії.

У трейлері звучить “Love Is A Long Road” Тома Петті.