Окупанти відновили сталінський СМЕРШ. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 4 грудня

На тимчасово окупованих територіях України російська адміністрація відновила каральні загони СМЕРШу ― організації, що мала боротися зі шпигунами під час Другої світової війни на радянських територіях. Тепер загони окупантів та колаборантів, за повідомленням Newsweek, вишукуватимуть проукраїнськи налаштоване населення на окупованих Херсонщині, Запоріжжі, північних Донеччині й Луганщині. Організація СМЕРШ, що розшифровується як «смерть шпигунам», діяла з 1943 по 1946 рік і вирізнялася особливою жорстокістю поводження з підозрюваними у шпигунстві. Через тортури смершівців пройшли тисячі людей, тисячі вони вбили ― зокрема й членів свого угруповання, підозрюваних у нелояльності. Попри те, що подібні загони можуть означати лише підвищення рівня терору й визнання, що українське підпілля на тимчасово окупованих територіях активне й завдає росіянам клопотів, у офіційних заявах і повідомленнях пропагандистських медіа СМЕРШ у 2023-му подається як повернення до давно забутих цінних традицій. Один із російських телеканалів навіть знайшов учасницю одного з таких загонів 1940-х. Вона розповідала, як їх навчали знешкоджувати цінні документи ― розірвати на шматочки й, ретельно прожувавши, ковтнути, пише видання.

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