Черепасі Джонатану виповнився 191 рік. Він є найстарішою наземною твариною у світі

Найстаріша наземна тварина у світі — черепаха Джонатан — відсвяткувала 191-й день народження.

Про це свідчить запис у Книзі рекордів Гіннеса.

Вважається, що він народився близько 1832 року, тому що був повністю зрілим, коли його привезли з Сейшельських островів на острів Святої Єлени в 1882 році. Отже, тоді черепасі було не менше 50 років. Імовірно, Джонатан навіть старший за ці оцінки.

Черепаха Джонатан у 80-х роках XIX століття (зліва). Guinness World Records

Джонатан — гігантська черепаха Сейшельських островів (Aldabrachelys gigantea hololissa). Він уже значно перевищив середню тривалість життя свого виду — 150 років.

«Джонатан у доброму здоровʼї, і всі ознаки на даний момент дають нам надію, що він досягне третього століття — якщо він насправді цього ще не зробив», — кажуть зоологи.

Хоча світ навколо нього дуже змінився, Джонатан все ще любить сонце, але в дуже спекотні дні йде в тінь. У погожі дні він засмагає — його довга шия та ноги повністю витягуються з панцира, щоб поглинати тепло та передавати його до тіла.

А в холодні зимові дні черепаха закопується у залишки листя або скошену траву і залишається там цілий день.