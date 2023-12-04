Іспанські медіа подали до суду позов проти компанії Meta на €550 мільйонів

Спілка видавців газет AMI в Іспанії подала до суду позов на суму €550 мільйонів проти компанії Meta. 83 іспанські медіа стверджують, що Meta створює несправедливі умови конкуренції на ринку реклами.

Про це пише Reuters.

Спілка звинувачує Meta в тому, що компанія «масово» й «систематично» використовує особисті дані користувачів Facebook, Instagram і WhatsApp. У такий спосіб Meta отримує перевагу, коли розроблює й розміщує персоналізовану рекламу, що є несправедливою конкуренцією.

Позивачі, до яких входять Prisa, що видає головну газету Іспанії El Pais, і Vocento, власник ABC та інших медіа, стверджують, що більшість оголошень, розміщених Meta, використовують персональні дані, отримані без згоди клієнтів — а це, на їхню думку, порушує Загальний регламент ЄС про захист даних, що діє з травня 2018 року. Він вимагає, щоб будь-який вебсайт запитував дозвіл на зберігання та використання персональних даних.

Сама компанія ці звинувачення поки не коментує.