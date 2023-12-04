Телескоп Hubble показав яскраве кулясте скупчення в галактиці-супутниці Чумацького Шляху

Космічний телескоп Hubble зробив зображення щільного та яскравого кулястого скупчення NGC 2210 у Великій Магеллановій Хмарі. Цю галактику називають супутницею Чумацького Шляху, адже вони гравітаційно пов’язані між собою.

Про це пише Європейське космічне агентсво (ESA).

Кулясті скупчення — це дуже стабільні, тісно пов’язані скупчення тисяч або навіть мільйонів зірок. Їхня стабільність означає, що вони можуть існувати тривалий час, і тому кульові скупчення часто вивчають, щоб дослідити потенційно дуже старі зоряні популяції.

ESA/Hubble & NASA, A. Sarajedini, F. Niederhofer

Загалом у Великій Магеллановій Хмарі кулясті скупчення співставні за віком з деякими з найдавніших зоряних скупчень, знайдених у гало Чумацького Шляху. Наприклад, NGC 2210 має вік близько 11,6 мільярда років, а його «сусіди» взагалі майже дорівнюють за віком Всесвіту — 13 мільярдів років.