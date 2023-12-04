В Індонезії під час виверження вулкана загинули 11 альпіністів, 12 зникли безвісти, а 49 поранені

Щонайменше 11 туристів загинули і ще 12 зникли безвісти після виверження вулкана Марапі на острові Суматра в Індонезії.

Corporate News Agency повідомляє, що тіла загиблих туристів знайшли біля кратера Марапі.

Трьох туристів знайшли живими, але їх ще не спустили з гори. Водночас 49 людей вдалось евакуювати з опіками й пораненнями.

«Ми не можемо вести повітряний пошук за допомогою гелікоптера, оскільки виверження триває», — сказав керівник місцевого рятувального агентства Абдул Малік.

Після виверження був викид попелу, який досяг Букіттінггі — третього за величиною міста на Західній Суматрі з населенням понад 100 тисяч людей.

Шлейф диму і попелу закрив сонце й покрив прилеглі автомобілі, скутери і машини швидкої допомоги.

Марапі має другий рівень тривоги за чотириступеневою системою Індонезії, і влада встановила трикілометрову зону відчуження навколо його кратера.