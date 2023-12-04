Біткоїн уперше з квітня 2022 року здорожчав до понад $40 000. Що цьому посприяло

Уперше в цьому році біткоїн перевищив позначку $40 тисяч на хвилі загального ентузіазму щодо зниження відсоткових ставок у США, а трейдери очікують швидкого схвалення біткоїн-фондів.

Про це повідомляє Reuters.

Напередодні вартість біткоїна сягнула $40 210, що є найвищим показником з квітня 2022 року. У понеділок на початку дня в Азії він стабільно тримається на рівні $40 011.

«Ми побачимо, чи протримається він протягом дня, але біткоїн любить прорив великих психологічних рівнів, тому це знову збуджує біткоїн-багів і додає імпульсу», — сказав аналітик Capital.com Кайл Родда.

За рік біткоїн виріс понад удвічі, оскільки вийшов із затишшя так званої криптовалютної зими, що настала після скандалів, включаючи крах біржі FTX минулого року.

Ризиковані інвестиції та інші активи, чутливі до процентних ставок, такі як золото, також сильно зросли за останні кілька тижнів.

Утім, досі біткоїн залишається значно нижчим за свої рекордні максимуми 2021 року, які перевищували $60 тисяч.

Що таке біткоїн

Біткоїн — це перша й найвідоміша у світі криптовалюта, або ж «цифрова валюта», яку вперше застосували у 2009 році.

Фактично біткоїн являє собою децентралізовану електронну платіжну систему з умовною одиницею грошей — біткоїном. BitCoin не має централізованого управління та емітентів. Транзакції з цифровим підписом між двома адресами передаються до всіх вузлів мережі peer-to-peer, а самі дані про переміщення біткоїнів зберігаються в дубльованій базі даних.

Досі невідомо, хто саме створив цю криптовалюту. Формальним творцем є Сатосі Накамато. Це, вочевидь, псевдонім людини або групи людей, яка написала перші протоколи майбутньої цифрової валюти. Реальна ж особистість творця біткоїна невідома широкому загалу й дотепер.

Цифрові активи не мають державних регуляторів, вони не підкріплені золотом, іншою валютою або будь-яким цінним металом. Вартість визначається затребуваністю серед користувачів. Простіше кажучи, криптоактив коштуватиме стільки, скільки за нього готова запропонувати аудиторія — ось чому курси біткоїна постійно скачуть, а різниця вимірюється не просто тисячами, а подекуди й десятками тисяч доларів.