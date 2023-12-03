Археологи дізналися подробиці життя сотень мешканців середньовічного Кембриджу

Археологи з Кембриджського університету реконструювали «біографії» сотень середньовічних жителів міста. Науковці вивчили останки понад 400 дорослих і дітей, які були поховані між 1200 і 1500 роками нашої ери.

Про це пише The Guardian.

Учені запустили спеціальний сайт, на якому розповіли подробиці життя людей у середньовічному Кембриджі.

Серед них — кремезний темноволосий чоловік, якого експерти назвали Ват (Волтер). Він пережив кілька епідемій чуми, і помер від раку у віці приблизно 60 років.

Ще одна дівчина, названа Марією, була дуже маленького зросту через бідне дитинство. Вона, імовірно, виконувала важку фізичну роботу до того, як захворіла на туберкульоз. Потім дівчину госпіталізували до лікарні, де її харчування покращилося, однак вона все одно померла у віці 20 років.

Близько 10 чоловічих скелетів, імовірно, були науковцями і працювали в університеті — їхні кістки рук були симетричними, а це означає, що вони не виконували важкої фізичної роботи.