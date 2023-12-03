В Індонезії почалося виверження вулкана Мерапі. Зниклими безвісти вважають 42 туристів

В Індонезії почалося виверження вулкана Мерапі. Вулкан викинув попіл на висоту приблизно трьох кілометрів.

Про це повідомляє Reuters.

Вулкан заввишки 2 891 метр вивергнувся о 14.54 за місцевим часом. За попередньою інформацією, загиблих немає. Кілька сіл вкрило попелом.

За даними Управління охорони природи Західної Суматри, з моменту виверження втрачено звʼязок зі 42 туристами, повідомляє інформаційне агентство AFP.