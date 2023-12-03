Похилену вежу Гарісенда в Болоньї закрили для туристів — вона може обвалитися

Середньовічну вежу Гарісенда в італійському місті Болонья перекрили та будують навколо неї огорожу заввишки пʼять метрів. Місцева влада стверджує, що вежа може обвалитися, тож туристів відтепер не пускають до історичної памʼятки.

Про це пише CNN.

Вежа Гарісенда нахиляється під кутом у чотири градуси, її висота — 47 метрів. За останній місяць фахівці виявили, що фундамент вежі раптово почав стрімко руйнуватися — поступово розпадається облицювальний камінь, цеглою ідуть тріщини. Влада уже почала будувати барʼєр навколо вежі на випадок можливого обвалу, також навколо неї встановлять металеві сітки.

Вежа та площа під нею будуть закриті для відвідувачів протягом кількох років, поки йтиме реставрація. При цьому вежа Азінеллі, яка побудована поруч із Гарісендою, має приблизно вдвічі більшу висоту і також нахиляється, хоча й не так критично, тому вона відкрита для туристів.