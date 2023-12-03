Під час католицької меси на Філіппінах стався вибух, чотири людини загинули

Унаслідок вибуху в місті Мараві на півдні Філіппін четверо людей загинуло, а 50 постраждали. Вибух стався в спортивній залі університету Мінданао, коли там проходила католицька меса.

Про це пише The Guardian.

Загинули троє жінок та один чоловік, ще двоє постраждалих борються за своє життя у місцевих лікарнях.

1 2

Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран reuters.com

Поліція вже почала розслідування та встановлює тип вибухового апарата. Як одну з версій вибуху розглядають можливу помсту бойовиків «Ісламської держави», адже напередодні філіппінські військові ліквідували 11 бойовиків угруповання Dawlah Islamiyah-Philippines під час антитерористичної операції.

Адміністрація університету призупинила заняття до подальшого повідомлення та направила додаткових співробітників служби безпеки для охорони кампусу.