Книга рекордів Гіннеса: Дворічна дівчинка зі США стала найрозумнішою серед однолітків

Дворічна дівчинка Айла Макнабб зі штату Кенкуккі (США) стала наймолодшою ​​жінкою в історії Mensa — найбільшій та найстарішій організації, що обʼєднує людей з високим рівнем IQ.

Про це пише The Guardian.

Батьки дитини помітили, що вона змогла прочитати слова, написані на магнітній дошці для малювання. Пізніше родина побачила, що Айла залишає в будинку слова, викладені різнокольоровими іграшковими буквами. Наприклад, біля стільця вона викладала слово «стілець», а біля сплячого кота слово «кіт» тощо.

Тоді мати дівчинки Аманда Макнабб подала заявку до Книги рекордів Гіннеса, щоб фахівці оцінили інтелект її дочки.

Зрештою Айла набрала 99-й процентиль інтелекту за віком за тестами IQ Стенфорда-Біне. Тоді Книга рекордів Гіннеса визнала її наймолодшою у світі жінкою-членом Mensa.

Айла, якій наразі вже три роки, відвідує дошкільний заклад. Вона виявилася особливо сильною в математиці та продовжує вдосконалювати свої навички читання за допомогою улюблених книжок.