В Україні запустять «Дію.Офіс» для посадовців. Що це дає

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє запустити сервіс «Дія.Офіс» для посадовців. Він має підвищити ефективність роботи держслужби.

Про це пише очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Робітники державних установ зможуть у «Дії»:

мати електронне посвідчення держслужбовця;

проводити опитування та користуватися сервісами, які підвищать ефективність комунікації;

авторизуватися на корпоративних ресурсах за допомогою «Дії.Підпису» (це підвищить безпеку доступу до документів чи файлів).

У «Дії.Офісі» також можна буде знайти інформацію про структуру держорганів і відповідальних за напрями, щоб збільшити прозорість їхньої роботи.

У подальшому «Дія.Офіс» міститиме дані про цілі кожного міністерства та уряду загалом. Також Мінцифри планує запустити на основі застосунку сервіс, де буде оцінка ефективності та КРІ для кожного держслужбовця. Завдяки цьому суспільство зможе оцінити й ефективність його роботи, й актуальність цілей.