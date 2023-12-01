Meta видалила китайську ботоферму, що маніпулювала питанням допомоги Україні

Компанія Meta заявила, що нещодавно видалила мережу фейкових облікових записів, що базувалася в Китаї.

Про це пише BBC.

Ботоферма містила понад 4 700 акаунтів і використовувала фото та імена, вкрадені в інших користувачів з усього світу.

Боти видавали себе за американців, маніпулювали громадською думкою про політику США й американо-китайські відносини та лайкали одне одного. Також серед тем, з якими працювали боти, були аборти, питання культури та допомога Україні.

Зараз Китай є третім за величиною джерелом ботоферм після росії та Ірану.

«Іноземні субʼєкти загрози намагаються звʼязатися з людьми через інтернет перед виборами наступного року, і ми повинні бути напоготові», — сказав Бен Німмо, який розслідує неавтентичну поведінку на платформах Meta.

Компанія також виявила дві менші мережі: одну в Китаї, зосереджену на Індії та Тибеті, й ще одну в росії. Російська мережа ботів публікувала повідомлення про вторгнення в Україну переважно англійською мовою та рекламувала канали Telegram.