НБУ повернув усю готівкову гривню, яку обміняли українські біженці в Європі за 2022 рік

Національний банк України разом з Нацбанком Польщі завершив проєкт з повернення готівкової гривні, яку за кордоном обміняли українські біженці.

Про це пише пресслужба НБУ.

НБУ отримав усю готівкову гривню, обміняну протягом 2022 року європейськими центральними банками, а це — 970 164 300 гривень.

Минулого року Нацбанк уклав угоди з центральними банками Польщі, Швейцарії, Бельгії, Латвії, Німеччини, Італії, Литви, Мальти, Швеції, Нідерландів, що передбачали можливість обміну готівкової гривні на місцеву валюту для українських громадян, які тікали від війни.

До моменту повернення грошей в Україну їх накопичував Нацбанк Польщі. Він став першим центральним банком, що запровадив такий формат підтримки українських громадян.