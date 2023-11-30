Україна отримає грантові €50 мільйонів від Німеччини для програми «Доступні кредити»

Німецька кредитна установа для відбудови (KfW) підписала з Україною грант на €50 мільйонів рефінансування програми «Доступні кредити 5—7—9%».

Про це пише пресслужба Мінфіну.

Ці гроші мають відшкодувати витрати на компенсацію процентної ставки за кредитами для українських малого і середнього бізнесів.

Для програми «Доступні кредити 5—7—9%» торік KfW надала €150 мільйонів, а протягом 2023 року — €600 мільйонів.

На зустрічі українська і німецька сторони обговорили механізми реалізації програми Ukraine Facility, двосторонню співпрацю урядів України та Німеччини в рамках проектів Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) і подальші спільні кроки в підготовці міжурядової Рамкової угоди про фінансову співпрацю.